韓大選三人對決格局下李在明支援率超46%

中評社香港5月5日電／韓聯社報導，民調機構Realmeter5日發佈的一項調查顯示，假設新一屆總統選舉候選人出現三者對決，共同民主黨前黨首、總統候選人李在明的支援率超過46%，位列第一。



Realmeter受日刊《能源經濟新聞》委託于上月30日至本月2日面向全國18周歲以上1509名選民進行了關於新一屆總統熱門人選支援率的調查。假設李在明、國民力量黨總統候選人金文洙、改革新黨候選人李俊錫形成三者對決格局，李在明、金文洙和李俊錫的支援率分別為46.6%、27.8%、7.5%。在調查期間，金文洙正式當選國民力量總統候選人，李在明涉違反《選舉法》案終審判決發回重審。受此影響，與上一次調查相比，李在明支援率下滑4.3個百分點，金文洙則上升4.5個百分點。



假設李在明、無黨籍總統候選人初步人選韓悳洙、李俊錫形成三者對決格局，李在明、韓悳洙和李俊錫的支援率分別為46.5%、34.3%、5.9%。



政黨支援率方面，共同民主黨支援率為42.1%,，較上一次調查下降4.7個百分點；國民力量支援率為41.6%，較上一次調查上升7個百分點。兩黨支援率差距時隔六周重返誤差範圍之內。



另外，51.5%的受訪者支援實現政權輪替，較上一次調查下降5.3個百分點；42.8%支援由國民力量繼續執政，較上一次調查上升5.1個百分點。兩者差距從兩位數收窄至一位數。



本次調查可信度95%，抽樣誤差±2.5個百分點，應答率6.4%。