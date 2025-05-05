日本15歲以下兒童首次跌破1400萬人

中評社香港5月5日電／日經新聞消息，日本總務省5月4日公佈的數據顯示，截至4月1日，包括外國人在內的15歲以下兒童人數為1366萬人，較上年減少35萬人，已連續44年減少。這是自有可比數據的1950年以來首次跌破1400萬人，創出歷史新低。兒童人數佔總人口的比例也創出新低，較上年下降0.2個百分點至11.1%。日本出生人數的持續下滑無法遏制，少子化加劇再次凸顯。



按性別來看，男性兒童為699萬人，女性兒童為666萬人。按每3歲年齡段劃分，年齡越低人數越少，12～14歲為314萬人，0～2歲為222萬人。



截至4月的按都道府縣劃分的數據尚未計算，但根據上年10月1日的統計，兒童人數在日本全部47個都道府縣均較前一年減少。兒童人數超過100萬人的僅有東京都和神奈川縣2個都縣。



在總人口中兒童所佔比例方面，以沖繩的15.8%最高，之後依次是滋賀和佐賀（均為12.7%）、熊本（12.6%）。最低的是秋田（8.8%），其次是青森（9.8%）和北海道（9.9%）。



日本的兒童人數在1954年達到2989萬的峰值後開始減少，在第二次嬰兒潮（1971～1974年）前後曾一度回升，但自1982年起持續減少。兒童佔比也從1975年起連續51年下降。



根據聯合國的數據，雖然估算時間點不同，在人口超過4000萬的37個國家中，日本的兒童佔比在韓國（10.6%）之後，為第2低。