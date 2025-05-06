特朗普的戰略失誤　加快中國的崛起

特朗普稱將對所有在外國製作的電影徵收100%關稅（圖片來源：新華社） 中評社北京5月6日電／據大公報報導，在中國推進中國式現代化和中華民族偉大復興的征程中，難免要克服不少艱難和險阻，但偶爾也會碰到千載難逢的機遇，讓中國加速崛起。世界貿易組織（WTO）於1995年成立後，中國主動抓住機遇，並於2001年成功加入該組織。加入WTO標誌著中國決心深度融入全球經濟體系，並借此機遇“倒逼”國內加快經濟改革開放和國家的經濟發展。



今年，美國總統特朗普悍然和野蠻對全世界發動超大規模的關稅戰，而其矛頭顯然是要一舉扳倒中國，阻斷中國的現代化和中華民族的復興進程。不過，我在4月9日的《大公報》卻斷言，“在中美這場‘攤牌戰’中，我認為美國打不贏。更有甚者，美國在這場戰鬥中會讓全世界的人看清楚美國國力的不足和萎縮、美國在維持全球霸權上的有心無力和事與願違，以及美國正在加速在衰落的不歸路上滑行。相反，打贏這場‘攤牌戰’將會讓國家更團結、人民更自豪、國際聲譽與地位更高以及加快經濟的高質量發展。美國對中國發動的不自量力的‘攤牌戰’恐怕是歷史上美國戰略的重大失誤。”近期事態的發展讓我對此研判更有信心。



從歷史角度看，美國的重大戰略失誤為加快中國的崛起提供了另一個千載難逢的機遇，但這個機遇不是中國主動爭取得來的，而是由美國主動奉上的。鑒於美國發動這場“攤牌戰”的目的是要讓中國一沉不起，但其所獲得的結果卻是截然相反。事態的發展對美國而言無疑是一大歷史嘲諷。



今天，儘管特朗普發動的關稅戰還在反反復覆、朝令夕改地推進，而美國又意圖把戰火燃燒到航運、金融和其他領域，但眾多西方專家和學者已經斷言美國已經輸掉了這場對華“攤牌戰”，至少它無法打敗中國。誠然，中國無可避免要因為美國的霸凌攻擊而蒙受重大經濟損失和痛苦，但總的來說，由於特朗普對中國和美國的實力對比作出了嚴重的戰略誤判，因此讓中國獲得了在一場沒有硝煙的戰爭中打贏美國或至少立於不敗的機會，並在勝利和不敗的過程中進一步強化自己和推進自身的發展。



由於中國早就預料到美國會向中國發動貿易戰，所以已經為此做好各種應對和反制的政策和措施。當特朗普啟動瘋狂的關稅戰時，中國便能夠迅速作出反制和懲罰美國的行動。過去一段時間，中國制定了一批法律法規來對付美西方對中國的經濟遏制和訛詐，從而強化了中國在法律制度上的戰鬥力。這些法律法規包括《反外國制裁法》、“不可靠實體清單”、《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》、《關稅法》、“網絡安全審查”、反壟斷和併購審查、《出口管制法》和兩用物項出口管制清單等。這些法律法規的存在和有效應用，讓中國可以依法對美國商品徵收大額關稅、限制稀土和其他關鍵礦物出口、懲治行為不當的美國企業等反制行動，並要美國付出沉重和越來越難以承擔的代價。一些美國的學者更認為中國越來越能夠嫺熟地運用這些法律法規對美國造成傷害。