剛果（金）政府與反政府武裝開啟新一輪對話

中評社北京5月6日電／據新華社報導，綜合剛果（金）媒體5日報導，剛果（金）政府與反政府武裝組織“M23運動”的新一輪對話已於4日在卡塔爾首都多哈開啟。



剛果（金）奧卡皮電台援引消息人士的話報導，剛果（金）政府和“M23運動”代表團已於上周末陸續抵達多哈。目前的對話仍處於初步階段。



美國非洲事務高級顧問布洛斯5日在社交媒體宣布，剛果（金）和盧旺達提交了一份和平協議草案。



4月23日，剛果（金）政府發表聲明說，剛果（金）政府與“M23運動”日前在多哈舉行對話，雙方就推動停火與和平進程達成共識。4月25日，剛果（金）和盧旺達在美國華盛頓簽署原則宣言，以推動實現剛果（金）東部和非洲大湖區和平。根據原則宣言，兩國承諾在5月2日前制定和平協議草案。



近期，剛果（金）東部地區緊張局勢急劇升級，“M23運動”在北基伍省和南基伍省等地不斷發起攻勢。衝突造成大量平民傷亡和流離失所。



自2021年底“M23運動”重新活躍以來，剛果（金）與盧旺達之間的關係日趨緊張。剛果（金）指責盧旺達支持“M23運動”。盧旺達則指責剛果（金）軍方與盧旺達反政府勢力“盧旺達解放民主力量”結盟，後者涉嫌參與了1994年盧旺達種族大屠殺。今年1月，剛果（金）外交部宣布召回該國駐盧旺達外交官，並要求盧旺達在48小時內停止在剛果（金）的外交和領事活動。