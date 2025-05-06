解讀巴菲特的“大周期思維”

通過學習巴菲特的投資觀點，投資者可以更好地理解國際貿易的複雜性。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月6日電／據大公網報導，“股神”巴菲特通常避免討論政治話題，但在上周六的巴郡股東大會上，他明確表示，特朗普政府對其他國家課征關稅的舉措是一個“巨大的錯誤”。巴菲特更直言，貿易和關稅可能是一種“戰爭行為”。



巴菲特，這位被譽為“奧馬哈的先知”（The Oracle of Omaha）的金融巨匠，不僅以非凡的股市洞察力著稱，而且在國際貿易方面也持有獨到見解。巴菲特對國際貿易的看法與美國經濟歷史的演變緊密相連。



巴菲特對國際貿易的看法與美國經濟歷史的演變緊密相連。回顧美國歷史，從19世紀末的工業革命到20世紀的全球化浪潮，美國經歷了從孤立主義到積極參與國際貿易的轉變。巴菲特成長於20世紀，這一時期美國經濟的快速發展和對外貿易的擴張為其提供了豐富的觀察樣本。巴菲特認識到，國際貿易是推動經濟增長的重要因素之一，它能夠為企業帶來更廣闊的市場和更多的商業機會。



例如，巴菲特曾投資於可口可樂公司，這是一家全球消費品牌。在此投資中，巴菲特不僅展示了他對品牌價值和全球分銷網絡的重視，也體現了他對國際貿易潛力的認可。可口可樂的成功很大程度上得益於在全球市場的擴張策略，這與巴菲特的投資理念不謀而合。巴菲特這一投資決策，不僅帶來了豐厚的回報，也進一步證明了他對國際貿易的深刻理解。



保護主義削弱效率與創新



然而，巴菲特對國際貿易的看法並非一味樂觀，他同樣關注貿易政策對美國經濟的影響，尤其是對製造業的影響。歷史上，美國製造業曾因國際貿易政策的變動而經歷起伏。例如，20世紀80年代的貿易政策變化，以及隨後的北美自由貿易協定（NAFTA）的簽署，都對美國製造業產生了深遠的影響。巴菲特在評估上述政策時，會從長期視角考慮利弊，以及對投資者的影響。他指出，貿易保護主義雖然短期內可能保護了某些產業，但長期來看會導致效率降低和創新減緩。



在現代全球經濟中，巴菲特會特別關注新興市場的崛起，以及其對國際貿易格局的影響。他指出，隨著亞洲、非洲和拉丁美洲國家經濟的快速增長，全球貿易的重心正在發生變化。巴菲特認為，投資者需要適應這種變化，尋找那些能夠利用新興市場增長潛力的公司進行投資。例如，他投資於美國運通公司，該公司通過旗下全球網絡為跨國旅行和貿易提供了便利。