改革長假機制　鼓勵錯峰出行

中評社北京5月6日電／據大公網報導，今年“五一”小長假，社交媒體上到處都是熱門景點門票售罄的新聞。如此密集的出行，也給交通運輸帶來了堪比春運的巨大壓力，很多大城市都出現了高鐵票和動車票幾乎全面售罄的罕見局面，鐵路部門不得不緊急增開夜間高鐵來緩解運能壓力。而對遊客來說，買到高鐵票可能還只是克服困難的第一步，等他們辛苦趕到準備下榻的目的地時，卻發現住宿又成了新的大難題。無論酒店還是民宿，“五一”期間普遍出現了價格倍增的趨勢。可即便如此，很多酒店仍然處於“一房難求”的局面。



以上種種現象的出現，都證明國人“五一”出行熱情異常高漲。至於這種熱度的產生，在現有的長假模式下，勢必在短期內形成旅遊相關資源的嚴重供不應求，導致某些旅遊需求無法得到滿足。短期集中出游也會導致部分景區過於擁擠，甚至導致大量遊客深夜滯留，旅遊體驗變差。



平衡社會資源供求



或許有人會說，既然問題的根本在於供不應求，那麼增加酒店房間的供給不就行了？在各地多建些大規模的酒店，是否就能緩解矛盾呢？但這種思考方式，僅僅考慮到如何化解諸如“五一”、“十一”等長假期間的矛盾，而忽視了長假之外時間的供求關係。根據2024年的一項數據統計顯示，內地酒店行業的平均入住率為58.8%，也就是平時會有超過40%的房間處於空置狀態。如果為了應對每年的長假需求而擴大酒店規模，勢必造成房間空置率的進一步上升，對於酒店來說是虧本買賣。



所以真正的問題，其實是目前這種每年衹有幾次長假的制度設計，會在短期內急速扭曲旅遊行業的供求關係。由此導致的結果，就是遊客們不得不付出比平時貴得多的價格，卻只能獲得比平時差得多的體驗。至於看似因此賺得盤滿鉢滿的旅遊企業，其實也不得不面對超負荷運轉的巨大壓力，同時還必須警惕各種隱患和風險。從某種意義上來說，這種在短期內爆發性出現的旅遊狂熱，並沒有多少真正的贏家。



如果進一步拓寬視野，還會發現一個值得注意的問題。那就是隨著內地各旅遊景點變得愈加擁擠，有些遊客會將視線轉向海外游。畢竟內地省市游原本在價格方面存在的相對優勢，已經因為長假因素變得蕩然無存，那麼很多人寧可支付相同甚至更低的成本去海外開開眼界。對於遊客個體來說，這可能是一個相對理性的選擇。但如果從經濟全局的角度考慮，大量遊客因為內地省市旅遊成本高企而轉向海外游，客觀上可能造成外匯流失。至於導致這些後果的原因，依然是內地建立在長假制度基礎上的集中旅遊模式。