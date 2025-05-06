中集打造一體化戰略　前景可期

中評社北京5月6日電／據大公網報導，中集集團（02039）上月底剛公布第一季度業績，收入360.26億元（人民幣，下同），按年上升11%，淨利潤5.44億元，上升550%，每股收益0.0971元，上升670%，經營活動產生的現金流量淨額為55.21億元，大幅提升75億元，整體表現理想，值得留意。



集裝箱製造業務方面，期內，幹貨集裝箱、冷藏箱銷量分別增長7.44%、291%。第一季度，全球集裝箱貿易需求受美國加征關稅影響呈現搶運趨勢。同時，根據弘景智庫顯示，內地集裝箱供應鏈景氣指數仍處於景氣區間，海運幹箱新箱發貨量高於去年同期水準，集團集裝箱製造業務受益於去年所接到的訂單延續，以及去年同期的較低基數，今年一季度收入和淨利潤均較去年同期有所上升。其中，幹貨集裝箱銷量53.12萬TEU，增長約7.44%。



南美水果出口需求旺盛，冷鏈運價保持高位運行，冷箱需求呈現增長，集團冷藏箱銷量3.64萬TEU，大幅增長291%。



海洋工程業務方面，新增生效訂單0.6億美元，累計持有在手訂單價值63億美元，其中油氣業務訂單占比三分之二。受美國關稅影響，原油價格持續下降，若原油價格持續極端走弱，上游油氣公司的投資決策時間點或有所影響，但得益於較低的開採成本，海上深海油氣增產趨勢不改。



物流服務業務方面，受益於涉貨全程物流業務海運端搶運因素，營業收入與盈利指標穩步增長。其中，海運業務精準匹配大客戶需求，鎖定優勢艙位與運力資源產品，業務量同比小幅上漲；港口基礎服務業務方面，新增了越南海防集裝箱場站，同時上海、天津、青島口岸與核心船東進一步取得了新航線代理合作。



雖然預計美國關稅政策的不確定性仍將持續引發全球經濟增長的擔憂，但中集集團以一體化戰略發展思維，推動集團內部板塊跨界融合升級，為物流、能源行業打造場景化的高品質與可信賴的裝備、服務整體解決方案，前景仍可看好。