大市交投活躍　港交所看高一線

中評社北京5月6日電／據大公網報導，近日市場預期中美關於關稅展開談判，市場情緒略微好轉，自4月低位持續緩慢回升，上周並進一步回補4月7日所遺留下之下降裂口。在港股市場交投活躍、中概股回流預期升溫的背景下，港交所（00388）的業績韌性與長期配置價值進一步凸顯。



香港交易所於2025年一季度實現總收入及其他收益達68.6億元，同比增長32%，環比增長7%；歸母淨利潤40.8億元，同比增長37%，環比增長8%，業績創下歷史單季度新高，略超市場預期。扣除投資影響後的主營費類收入同比增長43%，反映出其核心業務增長強勁。



盈利增長的關鍵因素在於現貨市場的高活躍度與自有資金投資回報的超預期表現。2025年以來，全球主要央行貨幣政策轉向寬鬆預期升溫，叠加人工智能、綠色能源等科技主題投資熱潮，推動港股市場風險偏好顯著回升。



一季度港股日均成交額（ADT）達2427億元，同比飈升144%，推動現貨分部收入同比大增75%至33億元，占總收入比重提升至48%。其中，南向資金持續成為港股流動性的重要支撐。一季度南向資金日均成交額同比激增255%至1099億元，創歷史同期新高。截至2025年4月，港股全年日均成交高達2511億元，處於歷史高位。一季度期間共有17家IPO在聯交所上市，合計融資額187億元，是2024年第一季的近4倍，顯示出新股市場的回暖。另外一季度港交所自有資金收益環比增長52%至5.2億元，其中債券投資同比大幅增長334%。



中概股回流 收入增長添動力



港交所基本面強勁的背後，是活躍的科技股交易氛圍和中概股回流預期的雙重催化。隨著貿易摩擦的升溫，中美兩國之間的角力有著進一步向其他領域擴散的風險，此前美國財政部長曾表示，不排除以在美上市的中概公司強制退市，作為兩國間談判的籌碼之一。中金測算，若頭部中概股逐步回流，將為港交所帶來顯著收入增量。此外，回流企業帶來的衍生品、結算及數據服務需求將打開港交所長期增長空間，值得關注，不過，短期投資者還需關注地緣政治波動對市場風險偏好的擾動，以及美聯儲政策轉向節奏對港股流動性的影響。