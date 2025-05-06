聯儲本周議息　左右金價走勢

中評社北京5月6日電／據大公網報導，上周美匯指數震蕩反彈，國際原油連跌兩周，現貨黃金回調幅度擴大。因特朗普關稅政策調整言論，叠加美國強勁經濟數據，緩解了市場悲觀情緒，削弱了5月降息預期，提振了美元和美債收益率，致黃金跌幅擴大。本周需重點關注貿易談判進展，以及英國央行利率決定、FOMC利率決議、美聯儲主席鮑威爾新聞發布會、多位美聯儲官員講話和美國初請失業金人數等，核心風險事件密集，或加劇匯市及貴金屬波動。



過去一周，市場傳聞特朗普稱美中正就關稅談判，美方主動接觸但中方否認近期磋商。美財長稱關稅談判有實質進展，副總統萬斯透露印度或成首批貿易協議國，特朗普表示可能與印、日、韓簽協議，全球貿易憂慮緩和觸發黃金獲利回吐。宏觀數據方面，4月消費者信心跌至近五年低點，3月貿易逆差規模創新高，核心PCE降至2.6%顯示通脹緩和，4月非農增17.7萬人超預期，該數據緩解悲觀情緒，美聯儲5月降息預期降溫，美元與美債收益率走強削弱黃金吸引力，金價延續跌勢。



本周焦點轉向貿易談判進展與美聯儲5月議息會議。貿易談判若陷僵局，避險或推升金價；若取得突破，黃金恐承壓。FOMC本周會議為核心，市場預期美聯儲維持利率，鮑威爾講話或釋放政策線索，鷹派表態或將引發市場波動。



技術分析，黃金日線圖保力加收窄，KD死叉，短期有震蕩調整跡象，中期趨勢尚好。支持位處3132至3167美元，不破則存上攻可能；向上阻力位處3311至3343美元，若無法突破站穩3343美元仍有震蕩調整。