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韓國首爾：景福宮文化表演引游人
http://www.CRNTT.com
2025-05-06 12:01:05
5月5日，遊客在韓國首爾的景福宮觀看文化表演。（圖片來源：新華社）
中評社北京5月6日電／據新華社報導，5月5日是韓國的假日，首爾的景福宮舉行文化表演，吸引遊客參觀。
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