沉浸式京劇《哪吒之靈珠歸來》在沈陽首演

小觀眾在現場體驗與演員互動。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月6日電／據新華社報導，縹緲的雲霧、青綠色的光影、活靈活現的神話人物……當傳統京劇遇上經典IP，會碰撞出怎樣的火花？由沈陽京劇院打造的沉浸式互動京劇《哪吒之靈珠歸來》2日在沈陽首演，為市民獻上一道假日“文化大餐”。



本劇以《封神演義》和《西游記》為藍本，重構哪吒“靈珠歸來”的主線劇情，大膽引入“五百年前孫悟空”這一石猴角色。劇中，哪吒與石猴聯手對抗石磯娘娘與無量仙翁。劇目既保留京劇特色，又注入人性化解讀，讓經典人物更貼近觀眾。



演出中，演員用傳統京劇唱腔演繹哪吒思親之情，用變臉特技呼應“石磯妖術”，角色太乙真人改編自《趙氏孤兒》的經典唱段與插科打諢的台詞巧妙穿插，種種巧妙設計讓觀眾大呼精彩。



記者留意到，假日期間，精彩的演出吸引眾多觀眾前來觀演，其中親子家庭占比超七成。“孩子喜歡哪吒，帶他來看京劇版的哪吒，也是讓他瞭解傳統文化的過程，整體觀看下來體驗很棒！”沈陽市民錢慧敏說。



演出前，演員們身著戲服在劇場前廳的沉浸式互動區與小朋友們擊掌、合影，“哪吒”還現場教起了“乾坤圈”手勢舞，吸引大量小觀眾圍觀。



據瞭解，沈陽京劇院以劇為媒，創新將劇場拓展為城市文化體驗空間。演出後台更化身國粹體驗工坊，觀眾可近距離觀摩京劇容妝、服飾與道具製作，讓更多人愛上“國粹”。