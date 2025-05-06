天津：在百年公園邂逅一出好戲

5月5日，演員在天津人民公園為觀眾表演京劇《西廂記》。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月6日電／據新華社報導，5月5日，2025“邂逅·天津——戲曲街角”攜京劇《西廂記》走進擁有160多年歷史的天津人民公園。來自天津京劇院與天津歌舞劇院的演員在公園內巧妙利用園林空間層次，為市民遊客在假期內帶來“游園＋賞戲”的沉浸式戲曲文化體驗。