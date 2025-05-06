【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
第3頁
】
天津：在百年公園邂逅一出好戲
http://www.CRNTT.com
2025-05-06 12:20:56
5月5日，演員在天津人民公園為觀眾表演京劇《西廂記》。（圖片來源：新華社）
中評社北京5月6日電／據新華社報導，5月5日，2025“邂逅·天津——戲曲街角”攜京劇《西廂記》走進擁有160多年歷史的天津人民公園。來自天津京劇院與天津歌舞劇院的演員在公園內巧妙利用園林空間層次，為市民遊客在假期內帶來“游園＋賞戲”的沉浸式戲曲文化體驗。
【 第1頁
第2頁
第3頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
宋錦：錦絲國色 歲月華章
(2025-05-03 11:56:28)
台胞在津參加紀念媽祖誕辰1065周年
(2025-04-27 17:23:09)
中國北方首個自貿試驗區以金融開放服務外資
(2025-04-27 11:06:01)
“中國好手藝”：千年傳承中的守正創新之路
(2025-04-22 18:53:37)
傳承與創新並舉 朱子文化“活”起來
(2025-04-20 11:16:39)
天津推進港產城融合 港口流量變經濟增量
(2025-04-18 12:24:26)
敦煌美學何以“長紅”
(2025-04-11 13:38:52)
創作者談：我在中國學豫劇
(2025-04-11 10:40:42)
沈陽故宮大政殿等部分建築進行維護保養
(2025-04-08 20:21:42)
一片絲綢紋樣賣出30多萬元
(2025-04-01 18:21:00)