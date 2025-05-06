這封“家書”陪伴我與祖（籍）國共奮進

蔣忠華（圖片來源：海外網） 中評社北京5月6日電／據海外網報導，縷縷墨跡 陣陣暖意



愛國華僑領袖陳嘉庚長孫 陳立人



人物小傳



陳立人，著名愛國華僑領袖陳嘉庚長孫，1949年生於新加坡，先後擔任集友陳嘉庚教育基金榮譽主席、新加坡兒童基金會理事長等職，2015年被授予中國人民抗日戰爭勝利70周年紀念章。



迎著陣陣海風，繞過長長游廊，看著精致立體的連環石雕，描摹著蔚為大觀的博物世界，當我最終登上層層台階，來到祖父陳嘉庚的墓前，我的心很難平靜。



1986年，我第一次來到中國，第一次來到祖父的故鄉福建廈門，第一次到訪他的墓園——鰲園。兒時，我見過祖父寄給父親的鰲園照片。但當我親身來到鰲園，這帶給我的身心震撼，至今難忘。



此後我越來越頻繁地回到中國，參與處理一些與紀念祖父相關的事務，也在這個過程中，不斷地感受東南亞華僑華人與中國的血脈聯繫。



早在1961年，我父親到北京看望祖父時，就將一些新加坡華僑華人相關的老物件帶回中國，捐贈給華僑博物院。1986年，我第一次拜訪華僑博物院，就此開啟了我與華僑博物院、與文博界的故事。幾十年來，我在新加坡、馬來西亞、印度尼西亞的華人社會收集與東南亞土生華人相關的各類資料、實物，並把它們保存、運送、捐贈給華僑博物院、陳嘉庚紀念館等文博機構。



近兩年來，會不時收到朋友發來的人民日報海外版報導鏈接。我既是海外版的採訪對象，也是海外的忠實讀者。2004年，我在廈門接受海外版專訪；2015年9月，我在北京接受中國人民抗日戰爭勝利70周年紀念章，海外版在頭版進行報導；最近幾年，海外版大篇幅講述了我在中國記錄南僑機工歷史、向華僑博物館捐贈文物的故事……每每看到海外版，我心中也湧起陣陣暖意。