渣打業績超預期　上望123元

渣打（02888）（圖片來源：大公網） 中評社北京5月6日電／據大公網報導，渣打集團（02888）上周發布了2025年首季度業績，第一季基本除稅前溢利錄得22.7億元（美元，下同），按年增長7%；列賬基準下除稅前溢利21.03億元，年增10%。以固定匯率基準，經營收入增加7%至54億元，淨利息收入及非淨利息收入均增加7%，分別達28億元及26億元。雖經營支出和信貸減值支出增加，但整體獲利能力依舊突出。



業務板塊上，亮點紛呈。財富管理業務上升28%，投資產品與銀行保險雙位數成長，新增客戶較去年同期增加14%，高淨值客戶新增資管規模較去年同期增加22%。環球銀行業務受放貸量與資本市場活動驅動，上升17%。環球市場業務憑借經常性與非經常性收入強勁表現，上升14%。非淨利息收入剔除重大項目後成長18%，成為收入超預期的重要因素。



資本比率13.8% 流動性充裕



資本與流動性方面，集團維持充裕狀態。普通股權一級資本比率達13.8%，流動性覆蓋比率為147%。集團還計劃2024至2026年向股東累計回饋至少80億元，逐步提高股利。



集團第一季業績超預期，業務板塊成長勢頭良好，資本雄厚。在複雜的全球經濟與地緣政治環境下，憑借自身優勢，可望持續提升回報。此外，最新美國就業數據強勁，顯示當地上半年減息機會減少，若美元利率穩定，全球資金流動不會因美國利率大幅波動而劇烈變化，渣打集團在全球範圍內獲取資金的成本可能相對穩定，有利於維持淨息差，中線仍可看好。股價已回補4月下跌裂口，走勢轉強，可於111港元買入，目標123港元，跌破104港元止蝕。