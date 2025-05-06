外資展現信心　千億加注中國

中評社北京5月6日電／據大公網報導，股神巴菲特在退休贈言中批評特朗普關稅政策，並對財赤引致貨幣貶值表達憂慮，事實是資金正從美元資產出逃，轉投人民幣資產。中國股票基金在過去一個月錄得千億計的資金淨買入，反映全球增配非美元資產的大勢，更凸顯外資看好中國擴大高水平開放，將激發更大增長動能。



過去數月，在美國無理的關稅政策之下，全球金融及經濟飽受折騰，MSCI環球股市指數大幅波動，令挪威主權基金首季損手數百億美元，而世界經濟面對關稅戰、貿易戰，存在失速滑坡、甚至是衰退風險，憂慮上世紀三十年代經濟大蕭條重臨。在此不穩定投資環境，市場避險情緒急速高漲，觸發國際資金流向大逆轉，主要由美國股債資產換馬至非美元資產，其中人民幣資產成為增配主要目標。



股神退休贈言不容忽視



特朗普如意算盤打不響，發動關稅戰占不到全球便宜，反自傷產業及經濟，美國企業即時縮減投資，遑論重振製造業。同時，中國對美國貿易霸凌行為堅決說不、絕不跪低，並率先進行強而有力的反制，捍衛自由貿易與多邊貿易體制。由此更掀起全球對美元資產投資的抵制，君不見美國國債拍賣反應差，美元資產遭拋售，估計股債市值損失一度超越10萬億美元，就連美國媒體評論文章直指特朗普政府在這場中美關稅戰之中處於下風。



股神巴菲特在退休贈言中，不點名批評特朗普的關稅政策，無疑令美國3億人與全球75億人作對，是一個重大錯誤，更直指美國長期財赤問題若未能妥善解決，將導致貨幣貶值。巴菲特坦言“不會投資一種即將崩潰的貨幣”，這一定程度解釋了為何巴郡坐擁3477億美元（約2.7萬億港元），遲遲不作出新投資的因由所在。



美元資產高危 資金速逃



目前全球對美元資產有很大戒心，但關稅戰無礙中資股價值重估，國際資金繼續增配人民幣資產。根據高盛數據，由3月27日至4月23日，即在美國向全球加征所謂對等關稅以及中美關稅戰全面升級之後，中資股不但未被沽售，反成為吸納目標，小米集團（01810）買盤強勁，迅速收復近月失地，重上53元水平，位居年內恒指成份股第二大升幅股份。事實上，中國股票基金錄得約247億美元（約1926億港元）的資金淨流入，從上述最新資金流向變化，帶來多重啟示。