中國援桑給巴爾醫療隊完成高難度婦科手術

中國醫療隊專家與當地醫生協同手術。中國援桑醫療隊供圖（圖片來源：人民網） 中評社北京5月6日電／據人民日報報導，中國（江蘇）第34期援桑給巴爾醫療隊近日在婦科領域實現了一次意義非凡的跨島合作。來自桑給巴爾島醫療點的婦科專家秦珊珊、麻醉科李廣明與奔巴醫療點的婦科專家胡林義在奔巴島阿卜杜拉·姆才醫院成功為兩位患者實施高難度婦科手術。這是醫療隊首次實現桑給巴爾島與奔巴島之間的醫療力量深度聯動。



本次手術的兩位患者病情複雜，手術要求高，尤其是在設備有限、資源不足的情況下，治療面臨不小挑戰。為保障手術順利進行，兩個醫療點的專家提前進行病例討論和方案制定，術前、術中密切配合，展現出高度的專業精神與團隊默契。兩台手術順利完成，患者術後恢復良好。



此次跨島合作不僅讓患者得到了及時、有效的救治，也讓當地醫生和群眾深受感動。阿卜杜拉·姆才醫院婦科醫生希達亞·阿卜杜拉·賽義德在手術後動情地說：“這不只是一次手術，更是一堂生動的教學課。中國醫生帶來了新的技術和理念，也帶來了對患者最真誠的關懷。他們讓我們看到了醫學不僅是技術，更是愛與責任。”



此次合作的成功，不僅提升了當地醫院的診療能力，更為未來桑給巴爾島和奔巴島兩地的常態化協作提供了經驗。跨島聯合，資源共享，正在成為援桑醫療工作新的發展方向。



未來，中國援桑給巴爾醫療隊將繼續秉持“不畏艱苦、甘於奉獻、救死扶傷、大愛無疆”的精神，深化技術幫扶，傳遞中國溫度，為更多桑給巴爾人民帶來希望與健康。