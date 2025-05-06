港股走勢呈“慢牛”　挑戰23000

中評社北京5月6日電／據大公網報導，長假之後港股重開，估計今日可以承接假前的佳態，向更高指數水平挺進，相信在多種因素配合下，大市已具備挑戰恒指23000點關的條件。



假前恒指收22504點，是4月3日收22849點之後最高的指數，倘若能克服阻力，躍上新台階，則向上阻力有兩個，一是22800點，另一是23200點，相信大家不會忘記，在美國總統特朗普美國時間4月2日宣布所謂“解放日”舞動關稅大棒之前，港股恒生指數乃處22800至22900點水平。當日恒生指數收22849點，中段高點為22998點，所以恒指現時向關稅戰“起步指數”推進，是合理的預期。



原因之一是：經過首回合交鋒，已證明特朗普幹的是損人不利己之蠢事，競爭對手未被撼動，美國已經亂了陣腳，敗下陣來，其頻頻的以“今日之我打倒昨日之我”的做法，就是政策失敗不得不叫停或降溫的明證。美國關稅政策救不了美國經濟，已“一字咁淺”。



原因之二是：特朗普在“求和”。要求談判，這是承認“衰咗”的實例。若真的談判，美國就無條件作“高叫價”要求。這對取得階段性談判成果有利。



原因之三是：環球股市包括美股，都對美國“求和”之信息視作利好，所以華爾街股市一連多天上漲，歐洲及日韓股市也如此。港股作為國際金融中心之一，當然會隨這個潮流滾動。港股亦具備向上扳升收復失地的條件。



從技術走勢看，港股已連升三周，周線圖轉強。至於日線圖，最近十日的韵律為：七升三跌，顯示上升占主導，加上這三周之升，屬“慢牛”走勢，分別升481、585和524點，頗為溫和而有節奏。這對後市持續推升有利。