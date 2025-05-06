﻿解放軍儀仗隊將參加莫斯科閱兵

圖：中國儀仗兵的暖心舉動＼當地時間5月3日，中國人民解放軍儀仗司禮大隊在莫斯科參加俄羅斯紀念衛國戰爭勝利80周年閱兵式的第二次彩排。過程中，中國儀仗兵為避免槍口碰傷群眾，用手握住槍口，這一暖心舉動被現場人士攝入鏡頭，獲廣大網民點贊。文：央視網 圖：美聯社（圖片來源：大公網） 中評社北京5月6日電／據大公報報導，據國防部5日消息，應俄羅斯、白俄羅斯國防部邀請，5月9日，中國人民解放軍儀仗司禮大隊儀仗分隊將分別參加在莫斯科、明斯克舉行的紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年閱兵活動。外交部發言人4日宣布：應俄羅斯聯邦總統普京邀請，中國國家主席習近平將於5月7日至10日對俄進行國事訪問並出席在莫斯科舉行的紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典。



學者表示，銘記先輩在反法西斯主義鬥爭中的英勇事跡，是我們這一代人及後代的道義責任。俄中應攜手築起歷史記憶的堅固防線，共同捍衛對那段歷史的正確評價。



中俄深化戰略協作 對衝霸權體系



蘇聯偉大衛國戰爭是第二次世界大戰期間，蘇聯抗擊德國侵略的戰爭。1945年5月，蘇軍攻占德國首都柏林，德國無條件投降，蘇聯偉大衛國戰爭自此結束。這一戰爭勝利有力地支援英美等西方盟國在北非、意大利的作戰以及歐洲第二戰場的開辟。



當地時間4月29日晚，俄羅斯紀念衛國戰爭勝利80周年閱兵式首次彩排在莫斯科舉行。中國人民解放軍儀仗司禮大隊在紅場參加彩排，受到中國留學生和當地民眾熱烈歡迎。



留學生朱先生受訪時表示，4月29日那天，俄羅斯留學生們自發組織去現場為中國儀仗隊助威。彩排開始時間在晚上10時左右，卻有人下午四五時就在街道上蹲守。朱先生一行跟著中國方隊直至彩排結束，目送他們上了大巴才離開，有中國留學生激動地說：“這麼多隊伍，最好看、最威武的就是我們中國隊。”



中國儀仗隊亮相 外國軍人爭相合影



當地時間5月3日，第二次彩排在莫斯科舉行。當晚，中國人民解放軍儀仗司禮大隊在莫斯科紅場參加第二次夜間彩排。儀仗隊方陣在場外行進中高喊口號：“正義必勝！和平必勝！人民必勝！”在場民眾感動得熱淚盈眶！高呼“中國萬歲！”。“中國排面”亮相，外國軍人爭相合影留念。