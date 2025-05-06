中企承建哈薩克斯坦瀝青廠項目正式投產

這是5月5日在哈薩克斯坦阿克套拍攝的裡海瀝青廠設施。新華社發（中信建設有限責任公司供圖）（圖片來源：新華社） 中評社北京5月6日電／據新華社報導，哈薩克斯坦里海瀝青廠擴能升級改造項目投產儀式5日在哈西部城市阿克套舉行。



里海瀝青廠由中國中信建設有限責任公司承建，改造後原油年處理能力從每年100萬噸提升至150萬噸，瀝青年產量由50萬噸增至75萬噸，將有效緩解哈薩克斯坦基礎設施建設所需的道路瀝青缺口，成為中哈共建“一帶一路”的又一務實合作成果。



哈薩克斯坦國家石油天然氣公司總裁哈謝諾夫說，在改造過程中，中方的施工質量與效率“令人贊嘆”，充分展現了專業施工組織能力和履約精神。



中信建設該項目經理劉宏亮說，項目團隊將繼續深耕哈市場，推進當地亟需的國計民生項目落地，為共建“一帶一路”作出貢獻。



里海瀝青廠是哈薩克斯坦獨立後建設的第一個大型石化項目，也是中亞地區唯一專門生產高標準道路瀝青的煉廠，2013年建成投產。工廠由中國中信集團和哈薩克斯坦國家石油天然氣公司共同投資，中信建設承建。隨著哈薩克斯坦公路建設需求擴張，里海瀝青廠改擴建工程於去年5月正式啟動，中信建設在原廠址基礎上實施擴能升級改造。