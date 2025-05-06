台胞登陸享退稅　贊“省了機票錢”

台胞何奕興在福建平潭小購離境退稅商店順利辦理退稅手續並收到退稅款206.91元。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月6日電／據大公網報導，商務部等6部門近日印發《關於進一步優化離境退稅政策擴大入境消費的通知》，台灣民眾赴大陸購物也可享受相關政策紅利。新政將離境退稅起退點從500元（人民幣，下同）下調至200元，現金退稅額上限由1萬元升至2萬元。



有退稅經歷的台胞向大公報表示，台胞持台胞證和相應的購物小票辦理退稅，相當於享受九折優惠，進一步便利了台灣旅客在大陸消費，“若累計買個12000元左右，享受到的退稅額（約1000元）相當於一張福州至台北鬆山機場的機票費用。”



離境退稅“即買即退”服務措施是離境退稅的一項便利化舉措，是指境外旅客在已實施離境退稅政策地區的“即買即退”商店購買退稅物品時，簽訂協議書並辦理信用卡預授權後，即可在該“即買即退”商店現場申領與退稅款等額的人民幣款項（以下稱預付金）。



“即買即退”十分便捷



近日，福建平潭小購離境退稅“即買即退”商店成功辦理離境退稅“即買即退”業務，台胞何奕興現場領取退稅款206.91元，這也意味著福建省首單離境退稅“即買即退”辦結服務在平潭落地。何奕興表示，他過幾天要回台北，想帶一部手機給家人，於是在平潭離境退稅商店買了一部2299元的手機，當場辦理退稅並收到退稅款。“沒想到‘即買即退’這麼方便。”何奕興如是說。



該政策的出台，讓何奕興著實感受到了優惠。“按照退稅率11%計算，再扣除2%的手續費，台灣遊客消費1萬元的商品，可節省900元。這對購買奢侈品、高端電子產品等高價商品的台灣消費者來說，吸引力大。”何奕興表示，他對大陸電子產品很感興趣，下一次打算買筆記本電腦帶回台灣。



平潭離境退稅“即買即退”第一批商戶小購離境退稅商店的財務負責人林蘭芳表示，台灣旅客在“即買即退”商店購物付款後，符合條件即可當場領取退稅款，這一舉措更好地滿足了他們多樣化、便利化的購物退稅需求。