中評社北京5月6日電／網評：貿易大戰 港人須堅定維護國家利益



來源：大公網 作者：梁幸發（香港青年時事評論員協會會董、執業律師）



美國對全球貿易夥伴加征所謂“對等關稅”，嚴重違反世貿組織規則，勢必被國際社會孤立，終將自食其果。



美國在第二次世界大戰後一手推動建立自由貿易規則，推動經濟全球化、促進經濟發展。但今日的美國卻公然破壞世貿組織規則，癱瘓了世貿組織行之有效的上訴機制。截至2024年12月底，美國拖欠世貿組織的金額為2570萬美元。毫無疑問，美國的霸道霸凌行徑已徹底破壞了促進全球自由貿易支柱，美國在國際社會上的信用無疑已全面破產。



美黔驢技窮已露“敗相”



特朗普發動關稅戰，卻公然被其國內科技企業巨頭、投資銀行和盟友打臉。美國芯片龍頭企業英偉達行政總裁黃仁勳今年內兩度訪華，更稱中國市場對英偉達十分重要，看好中國經濟前景。美國投資銀行包括摩根大通、黑石集團行政總裁也與特朗普唱反調，指出關稅戰將毀掉美國的公信力和國際信譽及影響美國經濟增長。就連美國的長期盟友英國也完全不賣賬，英國財政大臣蕾切爾.裡夫斯早前指出，英國與中國脫鈎是非常愚蠢的舉動，英國不會應美國要求減少與中國接觸。



世貿組織早前預計因應美國發起的關稅戰，將導致今年貨物貿易由去年10月時預測增長3.0%，大幅下調至收縮0.2%，所謂“對等關稅”政策全面實施，收縮將擴大至1.5%，全球各國將深受實質性傷害，美國勢必被國際社會全面孤立而自食惡果。



特朗普挑起關稅戰未見其利，先見其害。美國股市一度由歷史高位回落超過20%，美國國債更出現拋售，債息大幅上升，美國民眾在加征關稅前搶購中國製造的日用品，美國各地更出現多場反對特朗普的示威。美國民眾被自己選出的總統拿石頭砸自己腳，是對西方民主的一大諷刺，美國將在國際社會中失去影響力和領導地位。