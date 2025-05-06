100%電影關稅　好萊塢或臨“災難性”衝擊

《好萊塢報導》歐洲分社社長 羅克斯伯勒（圖片來源：央視新聞） 中評社北京5月6日電／據央視新聞報導，美國總統特朗普當地時間5月4日稱，對所有進入美國、在外國製作的電影徵收100%關稅。美國白宮5日表示，尚未就此做出最終決定。



特朗普4日在社交媒體上發文稱，其他國家正通過各種激勵措施“吸引美國電影製作人和工作室離開美國”。好萊塢因此“遭受重創”，美國電影業“正在迅速衰亡”，這對美國構成“國家安全威脅”。對此，有電影行業人士指出，特朗普政府此舉對好萊塢影視行業來說是一場災難。



《好萊塢報導》歐洲分社社長 羅克斯伯勒：電影價格可能會上漲，拍電影的成本可能會越來越高，所以要麼製作的電影更少，要麼製作的電影成本更高，這些成本很可能會被傳遞下去，所以去看電影會更貴，票價會上漲，那樣的話，去看電影的觀眾可能更少了。目前整個電影行業已經處於危機之中，如果我們再加上額外的生產成本或關稅，這真的會對這個行業產生災難性的影響，我真的看不到任何積極方面。



羅克斯伯勒指出，之所以美國電影製作公司逐漸將製作轉移到英國、加拿大和澳大利亞等海外地區，是因為當地有稅收減免等經濟激勵政策。如果美國不推出激勵措施以減少電影拍攝成本的話，願意回到美國本土的電影製作公司可能寥寥無幾。



此外，羅克斯伯勒還對歐洲等其他受影響的國家的回應表示擔心，尤其歐洲市場是美國電影的主要出口地區之一。



《好萊塢報導》歐洲分社社長 羅克斯伯勒：如果歐洲決定採取針鋒相對的關稅措施，就像他們威脅的那樣，那可能會產生巨大的影響。因為說到電影，美國的出口遠遠超過進口，在歐洲和加拿大的大多數市場，完全被美國電影所主導，70%到80%的票房是美國電影，所以對所有這些電影徵收關稅，將對當地產業和好萊塢的國際市場產生巨大影響。