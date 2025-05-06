中評社北京5月6日電／網評：發展“旅遊＋” 講好新時期香港故事



來源：大公網 作者：葉建明（全國政協委員、香港島各界聯合會常務副理事長）



最新數據顯示，香港首季度GDP同比實質上升3.1%，大幅高出市場預期，旅遊業的強勁﻿復甦是其中重要因素。剛過去的五一假期，紛至沓來的海內外遊客隨處可見，本屆特區政府的旅遊發展策略取得積極成效。未來可順勢走多一步，用“旅遊＋”的思維為經濟增長提供動力，並以生動敘事向內地及海外受眾講好新時期的香港故事。



作為香港的支柱產業之一，旅遊業對促進香港經濟增長作出了積極貢獻。隨著中央惠港政策持續擴容，包括擴展內地居民赴港“個人游”城市，恢復並擴展“一簽多行”和提升免稅額度刺激購物消費等，旅遊業在香港經濟民生上的作用將進一步提升。據測算，2025年旅遊業對香港GDP貢獻率有望回升至5.2%，特區政府期望五年後旅遊業帶來的增加價值提升六成至1200億港元，就業人數增至21萬人，這對正面臨外部困局和挑戰的香港經濟，無疑是一抹難得亮色。



構建豐富立體的香港故事



特區政府在去年底公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，提出4大發展策略133項措施，無論是“旅遊＋文化”、“旅遊＋盛事”，還是“旅遊＋美食”“旅遊＋生態”“旅遊＋節慶”……都是為了鞏固香港作為世界級首選旅遊目的地的地位。而除了經濟考量外，其背後還有更宏遠的理念設計──用好旅遊平台向外界更好展示香港形象，講好由治及興時期的香港故事。



原因很簡單，旅遊是最直觀認識一個地方政治、經濟、文化和風土人情的方式。國家改革開放早期，大量外國人蜂擁進中國，用親眼所見打破了有關人權和發展等方面的偏狹認知，一個生機勃勃和欣欣向榮的現代中國在很多人心中打下烙印，客觀上促進了全世界對中國的投資熱潮。這個道理對香港同樣適用。旅遊不僅是經濟發展的動力，更是香港向外界展示自身的重要窗口。