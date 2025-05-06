14.67億人次出行！“五一”活力滿滿

中評社北京5月6日電／據人民網報導，沉浸式旅遊受青睞，縣域鄉村游熱度高漲，入境游持續火爆……這個“五一”假期，天氣宜人，城鄉居民出游意願高漲。



據交通運輸部預計，全社會跨區域人員流動量累計14.67億人次，同比增長8%。其中，鐵路客運量同比增長10.8%；公路人員流動量同比增長7.6%；水路客運量同比增長24.9%；民航客運量同比增長11.8%。值得一提的是，假期第一天，鐵路發送旅客創單日旅客發送量歷史新高。



記者觀察發現，假期期間，公路出行以省內短途、周邊游為主，跨省出行較清明節假期明顯增加，其中，新能源汽車流量明顯增長。



據瞭解，鐵路方面，“火車向著景區開”成為“五一”假期的顯著特點。如國鐵集團鄭州局加大鄭州、洛陽等熱門旅遊城市間列車公交化開行力度；在四川，“動車游九寨”等中短途旅遊成為熱門出行選擇；國鐵蘭州局還開行了蘭州至平涼踏春賞花旅遊列車等。



此外，隨著過境免簽等便利出入境政策持續釋放吸引力，今年“五一”假期全國口岸日均出入境人員預計將達215萬人次。



一條條交通大動脈高效運轉，滿載著人們對美好生活的向往，串聯起城鄉之間的煙火氣息，更折射出中國經濟蓬勃向上的強勁動能。這組不斷刷新的出行數據，正是中國經濟“穩中有進”最生動的注腳，也讓世界看到一個充滿活力的中國。