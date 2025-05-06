我國已淘汰消耗臭氧層物質62.8萬噸

中評社北京5月6日電／據科技日報報導，記者5日從生態環境部獲悉，《中國履行〈關於消耗臭氧層物質的蒙特利爾議定書〉國家方案（2025—2030年）》（以下簡稱《國家方案》）印發，為我國開展全氯氟烴、哈龍、四氯化碳、甲基氯仿、含氫溴氟烴、溴氯甲烷、甲基溴、含氫氯氟烴和氫氟碳化物共9類物質的淘汰削減行動指明了方向。目前，我國已實現前7類消耗臭氧層物質受控用途生產和使用的全面淘汰，正在逐步削減淘汰含氫氯氟烴和氫氟碳化物。



《國家方案》由生態環境部、國家發展改革委、工信部、商務部、海關總署聯合印發，要求全面加強消耗臭氧層物質和氫氟碳化物管理，協同應對臭氧層損耗和氣候變化，推動相關行業綠色低碳高質量發展。



生態環境部新聞發言人裴曉菲說，我國自1991年加入《關於消耗臭氧層物質的蒙特利爾議定書》（以下簡稱“議定書”）以來，累計淘汰消耗臭氧層物質總量約62.8萬噸，占發展中國家淘汰量一半以上。此次《國家方案》確定的9類管控物質，前8類物質對臭氧層有破壞作用，第9類物質氫氟碳化物對臭氧層無破壞作用，卻是一種人工合成的強溫室氣體，其全球升溫潛能值是二氧化碳的幾十甚至上萬倍。



《國家方案》從源頭管控、過程控制、末端治理和進出口管理4個方面提出了11項具體任務，比如在強化管控物質使用管理方面，家電行業自2026年1月1日起，禁止生產以氫氟碳化物為制冷劑的電冰箱和冰櫃產品。



中國家用電器協會秘書長王雷說，我國按照議定書履約要求，2011年開始推進含氫氯氟烴的淘汰，家電行業在全球率先選擇了對臭氧層、氣候友好的碳氫自然工質丙烷（R290）作為替代技術。截至2024年底，我國家電行業已累計生產銷售了超過1000萬台R290空調。



“如今，我國房間空調器行業在R290技術研發和應用方面已處於全球領先水平，為其他國家制冷劑替代、議定書履約提供了超前支持的綠色樣本。”王雷說，我國家電行業將貫徹落實《國家方案》，以綠色低碳替代技術推動家電產品“含綠量”“含金量”同步增長。



消防行業是氫氟碳化物類滅火劑的重要應用領域，也面臨著新一輪替代減排挑戰。中國民航大學安全科學與工程學院院長周曉猛說，技術替代與監管升級需以制度創新為保障。《國家方案》為消防行業提供了政策框架，但需要盡快制修訂相關的技術標準規範，推動新型潔淨高效滅火技術在消防行業的應用，發展新型滅火產品的環保與效能雙重認證方式，並在一些區域開展新型高效潔淨滅火技術示範應用，形成可復制的經驗模式。