我國至35個國家航班量超2019年水平

中評社北京5月6日電／據人民網報導，在中國民航局近日舉行的新聞發布會上，民航局運輸司副司長商可佳介紹，今年一季度，國際航線網絡不斷拓展，國際航班量和旅客量進一步增加。



航班量方面，我國至日本、英國、意大利等35個國家的航班量已經超過2019年水平，與共建“一帶一路”國家間的航班恢復比例為94.5%，超過平均值10.6個百分點。



旅客量方面，中方航空公司一季度共運輸國際旅客1892.5萬人次，同比大幅增長34%，比2019年同期增長4.5%。我國至東北亞、西亞、中亞、歐洲、非洲等地的旅客運輸量分別比2019年增長20%、91%、233%、71%和241%。



截至目前，共有28家中方航司和100家外航在華運營國際客運航線，共計通航78個國家，比2019年淨增加4個國家。我國與亞洲、歐洲間傳統市場航線網絡不斷完善，與拉美、南太、非洲國家間的航線進一步拓展，國際航班通達性進一步提升。



下一步，民航局將繼續推動國際客運增班：一方面，針對傳統市場，側重“優結構、提品質、保穩定”，引導航空公司差異化競爭，實現穩中有進、提質增效；另一方面，針對新興市場，鼓勵航司積極布局拓展航線網絡，加快建設空中絲綢之路。