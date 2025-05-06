服用哪些食品藥品，容易被誤判酒駕？

中評社北京5月6日電／據人民網報導，沒喝酒被測出酒駕？有人吃了1個蛋黃派後立即接受呼氣式酒精測試，結果顯示，酒精含量達23毫克／100毫升（達酒駕標準）；有人喝了功能性飲料紅牛後酒精檢測顯示陽性；有人食用10顆荔枝後立即呼氣，酒精含量可達89毫克／100毫升（達醉駕標準），但10分鐘後，復測值歸零……



“由於製作工藝或發酵等原因，食用或飲用某些食品、飲品、藥品後，會測出一定劑量的酒精，容易被誤判為酒駕。”山東省臨沂市公安局交警支隊河東大隊副大隊長肖振華解釋，含酒精添加劑的加工食品、發酵食品和高糖水果是常見的可測出酒精的高風險食物。



蛋黃派、瑞士卷等零食，在製作過程中常添加食用酒精作為防腐劑。腐乳、泡菜、酵母面包、酒釀圓子等食物，在發酵時會產生微量乙醇。含糖量高的水果，如荔枝、榴蓮、楊梅、葡萄等，在無氧條件下發酵也會產生乙醇。食用這些食物後，短時間內口腔中乙醇含量升高，容易被誤判為酒駕。



此外，使用乙醇作為溶劑的藥品，如藿香正氣水、止咳糖漿，含酒精的漱口水、口氣清新劑等日用品以及名字里就帶“酒意”的醉蝦、醉蟹、酒心巧克力等食品，服食或使用後接受呼氣式酒精測試，都容易被誤判為酒駕。尤其是飲用藿香正氣水後，測試結果能達600毫克／100毫升，遠超醉駕標準。



肖振華表示，若駕駛員因類似情況被測出酒駕，可主動向交警說明情況，解釋近期飲食狀況，最好可以提供食物、藥物或日用品包裝等作為佐證。隨後可以漱漱口，待口腔酒精揮發後再次檢測。若呼氣檢測仍存疑，可通過血液檢測確認實際酒精含量（以血液檢測結果為准）。



臨沂交警提醒，駕駛人血液酒精含量大於或等於20毫克／100毫升即屬酒駕，大於或等於80毫克／100毫升構成醉駕。酒駕可能面臨暫扣駕照、罰款乃至刑事責任，請勿抱僥幸心理。