第137屆廣交會圓滿閉幕

中評社北京5月6日電／據光明日報報導，第137屆中國進出口商品交易會（廣交會）線下展於5月5日在廣州閉幕。廣交會新聞中心主任、中國對外貿易中心副主任周善青介紹了本屆廣交會總體運行情況。



截至5月4日，共有來自219個國家和地區的28.89萬名境外採購商到會，較去年春季同期舉行的第135屆廣交會同比增長17.3%。新興市場仍是廣交會最大客源地，共建“一帶一路”國家採購商18.75萬人，同比增長17.4%，占比64.9%；金磚國家採購商7.24萬人，同比增長24.1%；RCEP成員國採購商6.48萬人，同比增長6.9%；歐美採購商5.19萬人，同比增長3.4%。共有140家工商機構組團參會，同比增長17.6%；頭部跨國採購企業376家，創歷史新高。



本屆廣交會現場意向出口成交254.4億美元，同比增長3%。共建“一帶一路”國家成交占比超六成，傳統市場成交保持穩定。



本屆廣交會共有來自50個國家和地區的736家企業參加進口展，其中共建“一帶一路”國家企業占比67%。眾多國際知名企業集中展示智能製造和優質家居消費類產品，吸引了境內外採購商關注。



本屆廣交會積極服務國家穩外貿工作部署，除鄉村振興等展區（專區）全免展位費外，對出口展參展企業按50%減免展位費，以實際行動幫助企業更好應對外部風險挑戰。



本屆廣交會閉幕後，廣交會線上平台繼續全年常態化運行。第138屆廣交會將於10月15日至11月4日在廣州分三期舉辦，出口展展位申請工作已於5月1日啟動。