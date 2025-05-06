移動互聯網未成年人模式發布

中評社北京5月6日電／據光明日報報導，記者張曉華從國家網信辦獲悉，日前，移動互聯網未成年人模式正式發布。立足未成年人網絡保護現實需要，並回應社會各界期待關切，國家網信辦持續指導國內軟硬件企業共同推進未成年人模式建設工作。今年4月，未成年人模式突破一系列技術瓶頸，實現了全方位優化和系統性升級。



據悉，未成年人模式的特色亮點和主要功能包括——



從操作方式看，移動智能終端、應用程序、應用程序分發平台實現三方聯動，大大降低了模式的使用門檻，家長可在手機端顯著位置點擊圖標，“一鍵啟動”未成年人模式，所有應用程序同步切換，形成一個相對獨立、安全可控的上網環境。



從內容生態看，適合未成年人的優質內容得到大幅擴充，重點平台依托兒童內容創作者、版權資源、權威機構等，篩選海量內容納入未成年人模式，並建立年齡分層、內容分類、推薦分眾的梯度化內容體系，更好滿足未成年人的精神文化需求。



從功能服務看，未成年人模式可以提供每日上網總時長控制、使用時段設置、休息提醒、應用管理、使用情況統計等功能，家長可根據實際情況調整各項設置，實現對未成年人上網行為的合理引導。



從覆蓋範圍看，華為、OPPO和中興在手機系統更新後提供未成年人模式，小米、榮耀和vivo在發布的新機上搭載未成年人模式，應用商店建立未成年人專區，短視頻、社交、電商、教育等領域重點應用程序全面升級未成年人模式，而且後續模式的覆蓋範圍還將持續擴大，滿足未成年人日常使用需求，並提供豐富多元服務。



國家網信辦相關負責人表示，充分發揮未成年人模式保護作用，離不開各方面的共同努力：一方面，將持續指導和支持鼓勵平台優化未成年人模式，讓這一技術工具更易用更好用；另一方面，希望廣大家長和未成年人主動開啟未成年人模式，提出寶貴意見，共同營造安全健康、清朗向上的網絡環境。