“五一”房地產市場向好　政策加力穩樓市

中評社北京5月6日電／據央視新聞報導，今年“五一”假期，在一系列政策持續影響下，全國多地的房地產市場延續一季度的回暖趨勢，尤其是一二線城市的房地產市場繼續保持向好態勢。



“五一”假期，記者來到北京市西三環的一個新房售樓處。這個樓盤在4月底剛剛開盤，主力戶型是112平方米的三居和122平方米的四居，主要面向有改善需求的購房人。銷售人員告訴記者，不少市民專門趁著假期來這裡看房子，並且有一部分客戶已經進入到簽約流程。銷售人員介紹，這個項目首期推出了249套房源，開盤以來已經銷售了60%。不止這個項目，記者瞭解到，整個“五一”假期，北京的多個商品房項目都迎來大批看房客流。



在上海，有些樓盤因為銷售情況好，選擇在假期臨時加推新房源。在廣州黃埔，5月1日—2日，全區47個在建在售樓盤累計到訪量超過2000撥，認購量較去年同比上漲37%。同樣，在深圳，當地推出“五一好房節”，展會首日就吸引4萬市民到場。而當記者來到南山區的一個樓盤現場看到，不少購房人正在等待簽約，這個項目開盤第一天銷售比例就達到了90%。



一二線城市二手房“五一”成交量保持活躍



不僅是新房，這個“五一”假期，一二線城市的二手房市場成交量也保持活躍。



在湖北武漢，二手房中介門店的工作人員這幾天忙個不停。僅假期前三天，某大型房地產中介門店的看房總人數就超過了8000人，相比節前3天增長了25%。專家表示，4月以來，區域市場的結構性改善特徵愈發明顯。4月，深圳大戶型、中高總價的二手房成交增多，上海4月成交二手房2.07萬套，同比增加32%，為2022年以來同月最高值。同時，這個“五一”假期叠加一系列房地產政策“組合拳”，居民潛在購房需求仍有較大空間，因此一二線核心城市的房地產市場得以繼續保持向好態勢。



“五一”假期多地“好房子”集中入市



在採訪中記者發現，今年的“五一”假期，全國多地都有主打“好房子”特點的房地產項目入市。這些項目不僅為購房人提供了更多購房選擇，也更加注重品質。



隨著國家標準《住宅建築規範》的實施，符合“好房子”標準成了近期一些樓盤的宣傳賣點，吸引了不少看房人。