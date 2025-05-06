屋宇署“BIM面積核查工具”助提效

圖：茹澤生（右）表示，“BIM面積核查工具”大大便利製作圖則，亦令審批過程更暢順。左為屋宇署新界東高級屋宇測量師張家禮。＼大公報記者王亞毛攝（圖片來源：大公網） 中評社北京5月6日電／據大公報報導，為提高建造業生產力，政府致力推動公私營項目應用“建築信息模擬技術（BIM）”擬備圖則。屋宇署近年先後推出樓面面積計算、衛生設備及消防安全的“BIM自動核查工具”，不但提高審批圖則效率，更幫助業界有效製作圖則及審視設計，有宿舍發展項目使用“BIM面積核查工具”後，將樓面面積計算速度，由兩星期大幅縮短至18分鐘。屋宇署預告，將推出更多自動核查工具，最快今年底推出樓宇間距規定評估工具；第三季將就私人界別全面採用BIM擬備及呈交圖則咨詢持份者，目標2027年實現電子化入圖則，2029年全面採用BIM擬備及呈交圖則。



為幫助業界提高呈交圖則的質素及確定性，屋宇署去年3月推出“BIM面積核查工具”，業界可免費下載使用，只需提交單一BIM模型，工具會抽取BIM模型內各數碼實體及面積物件的相關參數，就各項樓面面積及38項寬免項目進行計算，並自動核查《建築物條例》和契約條件等規定，最終編制成數表，以計算出發展項目的地積比率及上蓋面積，供業界擬備圖則，屋宇署亦可利用工具加快審批。



屋宇署在今年3月再推出“BIM消防安全工具”及“BIM衛生設備工具”，把核查一般建築圖則工作進一步自動化。相關工具可自動掃描建築物的不同構件和耐火屏障，以及評估房間、隔火間、樓層及樓梯的逃生路徑數量及闊度是否足夠，並量度和標示距離出口最遠的位置等。



屋宇署拓展助理署長茹澤生表示，由於自動核查工具仍發展階段，屋宇署未有就工具可助提升多少效率作正式統計和分析，但曾使用自動核查工具的業界反映，工具可以有效抽取並整合BIM模型數據，大大便利製作圖則，亦令審批過程更暢順。他提到，涉及四幢大樓的港大宿舍發展項目，若用傳統方法製作相關樓面面積的圖則，需時2星期，而使用自動核查工具進行相關運算則只需18分鐘。