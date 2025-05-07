李建榮：一生戮力從公　敬悼許歷農將軍

“老爹”許歷農將軍於5月4日清晨病逝。 中評社台北5月7日電（作者 李建榮）5月3日夜晚，因為有照料的工作，我整晚都待在榮民總醫院內，幾乎徹夜未眠。清晨五點看著窗外，天色開始微亮大白，返家後未久，從電子報驚悉熟識的“老爹”許歷農上將以107歲的高齡，於5月4日清晨6時13分病逝榮總，我除了表示哀悼外，也沒想到人在榮總離他這麼近，未能親往探視，送其最後一程，深感遺憾。



許上將服務於“國軍退除役官兵輔導委員會主委”與兼任中國國民黨黃復興黨部主委、國民黨中常委期間，正值我在中時晚報採訪國民黨與“行政院”的新聞，他是我重要的新聞採訪對象，尤其李登輝主政期間，國民黨內爆發路線之爭，郝柏村副主席與許歷農中常委在中常會上常有不同於當權派的觀點，老爹幾乎常會後都會親接我的電話查證，協助我對常會新聞報導的接近完整性。他與郝院長、林洋港院長等與李登輝的當權派漸行漸遠，最後退出國民黨（遭開除黨籍），直到連戰出任國民黨主席後，才又回到國民黨的大家庭，最後這段歷程對他而言，是圓滿的抉擇。



國民黨在2000年首次交出政權，有近因也有遠因。但核心關鍵在於黨內不少菁英質疑李登輝背棄國民黨的傳統路線，從新黨的成立、到宋楚瑜違紀參選“總統”、成立親民黨，國民黨可以說是禁不起一而再的分裂。許歷農作為新黨的精神領袖，他是少數率先公開質疑李登輝暗藏“台獨”路線的先知。



記得有次國民黨中常會討論大學聯考廢止三民主義考試的決策，許歷農是少數堅決反對的中常委。以當時李登輝已經大權在握的情況下，郝柏村與許歷農的發言反對只能留下紀錄，未能推翻決策。雖然一時間高中教育並未立即廢止三民主義的教學，大學也還有國父思想的課程。但是當大學入學考試不再考三民主義時，高等教育的三民主義、國父思想的教學最終也畫上休止符，各大學的三民主義研究所也紛紛改名。



當孫中山創建中華民國的三民主義思想，不再獲得李登輝執政時期的國民黨所重視，當時在野的民進黨對廢考、廢教三民主義是舉雙手歡迎的。國民黨因分裂交出政權，甚至“治國路線”不夠明確，而讓民進黨接掌政權已超過17年，當然從教育政策著手去中化路線，也就日漸有功，但隨之而來的是“台獨”路線越清晰明顯，兩岸的衝突自然就日益接近。

