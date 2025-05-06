香港金管局：銀行業信貸質素維持平穩

中評社香港5月6日電／香港金管局副總裁阮國恒今日表示，去年第4季特定分類貸款比率較第3季輕微下跌，仍然維持平穩，從監管角度最重要是信貸風險是否可控。目前銀行業撥備覆蓋率65%，連同抵押品市場價值，撥備覆蓋率達145%。



據香港電台報導，阮國恒在立法會財經事務委員會會議上指出，關稅戰帶來對香港中小企的影響，當局針對特定部分經濟活動範疇，例如進出口，已提出要求銀行適當地延長貿易融資還款期。金管局初步聽到業界反應都是正面。