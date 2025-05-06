美國僅願意與日本商討對等關稅針對性增加部分

中評社香港5月6日電／共同社5日獲悉，在圍繞美國特朗普政府對等關稅的日美談判中，美方不僅拒絕取消對幾乎所有國家和地區進口商品一律徵收的10%基準稅率，還拒絕取消針對日本增加的14%稅率。美方無意商討10%基準稅率和對汽車、鋼鐵等加征的關稅，僅限就下調對等關稅針對性增加部分等進行談判。這對要求全面取消關稅的日本而言形勢極為嚴峻。美國對日本不予特殊照顧的態度十分明確，預計本月中旬起的集中談判將困難重重。



日本經濟再生擔當相赤澤亮正1日在華盛頓參加第二輪部長級談判時，要求美方取消特朗普第二任期加征的所有關稅。對此，美國財政部長貝森特等人表示，僅願意就暫停至7月9日的對等關稅針對性增加部分進行談判，並宣稱不會將針對日本的14%降為零，但會考慮根據談判情況下調或延長暫停期。



美國在拜登政府時期的2022年重新評估過特朗普第一任期開徵的鋼鐵關稅，當時保留了關稅本身，但設立了免稅的進口配額。對於對等關稅也可能採取類似做法。



日美兩國政府計劃5月中旬起集中召開部長級會議，加快工作層面的磋商。日本首相石破茂也認為談判“尚未找到妥協點”。



赤澤3日強調：“正在繼續強烈要求美方全面調整一系列關稅措施。若不切實將其納入一攬子協議就無法達成一致。”他示意取消所有關稅是日美達成協議的條件。



特朗普政府3月12日對鋼鋁製品、4月3日對汽車、5月3日對汽車零部件分別加征25%關稅。4月5日作為對等關稅第一波開始適用10%基準稅率，4月9日宣佈將第二波針對性增加部分的適用推後90天。