五一假期上海消費熱　入境消費增211%

中評社香港5月6日電／“五一”假期上海迎來消費熱潮，上海市商務委公佈的數據顯示，4月30日到5月4日，上海全市線上線下消費同比增長13.1%，商圈客流總量同比增長12.8%，入境消費同比增長211.6%。



新華社報導，據消費市場大數據實驗室（上海）監測數據顯示，4月30日到5月4日，全市線上線下共計消費594.6億元，同比增長13.1%。其中，線下消費331.5億元，同比增長13.2%；線上消費263.1億元，同比增長12.9%。監測的35個商圈客流總量同比增長12.8%。



值得注意的是，上海入境消費持續火爆，境外來滬消費4.55億元，同比增長211.6%。離境退稅業務大幅增長，4月27日關於進一步優化離境退稅政策擴大入境消費的通知對外發佈後，上海第一時間部署相關工作，4月28日下午，大丸百貨的離境退稅開單自助終端成功開具出全市第一張自助辦理退稅申請單。目前，全市辦理離境退稅備案企業1013家，覆蓋品牌商戶超3300戶。“五一”假日期間，上海離境退稅銷售額同比增長1.2倍，退稅額同比增長1.3倍。



今年“五一”假日期間，正值商務部2025國際消費季暨第六屆上海“五五購物節”舉辦，上海圍繞“品質消費 創造需求”，堅持“政策+活動”雙輪驅動，組織各區、各大商圈推出精彩紛呈活動，為消費者提供高品質消費體驗。