香港舉辦AI領袖峰會探討創新升級

峰會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月7日電（記者 盧哲）由香港無線科技商會(WTIA)主辦的“‘智創互聯′人工智能領袖峰會”6日在香港生產力局會議廳舉行。峰會以“創新升級，智領轉型”為主題，聚集香港業內眾多專家代表，深入探討AI如何優化企業營運、提升決策效率，並在不同行業釋放前所未有的生產力潛能。



香港特區政府數字政策辦公室副數字政策專員（數字基建）張宜偉擔任峰會榮譽嘉賓，香港特區立法會議員（科技創新界）邱達根擔任主禮嘉賓。來自香港科技、商業和學術界的行業專家百餘人出席峰會。



張宜偉在致辭中表示，此次峰會是一個非常寶貴的平台，讓我們能共同探討如何將技術應用於現實場景，推動香港在全球數字化浪潮中的競爭力。“我期待未來能看到更多的合作與突破，助力香港成為全球技術創新的典範。”



香港無線科技商會主席李勁華致辭表示：“透過與會者的專業分享與真知灼見，我們希望能啟發更多企業積極應用創新技術，攜手構建一個更高效、更智能的生態系統，進一步鞏固香港作為智慧城市的領先地位。”



“智創互聯”人工智能領袖峰會探討AI如何優化企業營運、提升決策效率，並在各行業中釋放前所未有的生產力。峰會期間設專家座談會，由三位特邀嘉賓與各界專家展開三大主題的小組討論，包括“數智賦能：構建現實世界新生態”、“人工智能驅動轉型：推動香港的數碼創新及業務成果”以及“創新交匯點：智慧重塑現實”，並分享實戰經驗和戰略洞察，以及豐富的交流機會，助參與者與各領域菁英建立聯繫，開拓合作空間。