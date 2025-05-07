李家超記者會：黃金周丁財兩旺市面喜氣洋洋

特首記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月7日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超5月6日上午在政府總部召開記者會，他介紹了黃金周香港旅遊業的總體情況。期間，他還就郭鳳儀案件、香港旅遊新模式等問題作出回應。



以下是李家超的發言及問答內容：



行政長官：大家早晨。內地五一勞動節黃金周假期昨日結束。五日假期期間，共約有110萬名旅客來到香港，較去年同期增加了百分之二十二。內地旅客增長約百分之二十，非內地旅客增長約百分之三十。以單日計，最多內地旅客來港的是五月二日，有26萬7千人次，按年上升約四成，當日非內地的遊客亦按年上升約四成四。



過去幾日，香港不同景點和打卡點都有大量旅客到訪，十分熱鬧。多個旅遊景點同設施都大受歡迎，包括摩天輪、山頂纜車、昂坪纜車、主題公園、觀光巴士等。黃金周的大量旅客，帶動多個行業都做多好多生意。例如酒吧和食肆生意有很好的增長，有蘭桂坊酒吧更表示增長達四至五成。零售業界指，珠寶、化妝品、海味業界等生意上升約三至四成。



針對入境人數眾多，多個部門在事前及期間努力採取一系列措施，整體情況都安全和有秩序。包括作出特別交通安排的萬宜水庫東壩，人潮的確很多，但秩序和交通都保持暢順。



從電視和傳媒報導可以見到熱鬧的畫面，旅客的喜悅和熱情。各行業都很投入，老闆和員工雖然工作量大，但不斷努力提供服務，盡量照顧旅客和客人的需要和體驗。我感謝各行各業的操作者，亦感謝政府各部門長時間工作和不懈努力。



這次黃金周丁財兩旺，市面喜氣洋洋，帶來信心和重大經濟效益。在旅客的體驗方面，有值得我們總結經驗，進一步優化的地方。我已要求文化體育及旅遊局（文體旅局）以及各有關部門和業界總結經驗，並且向由政務司司長領導的節慶安排跨部門工作小組作出匯報，針對人流壓力點，以及旅客新常態的旅遊模式和喜好，進一步優化各環節。