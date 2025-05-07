5月6日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京5月7日電（記者 海涵）外交部發言人林劍6日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



總台央視記者：今天是中國和歐盟建交50周年紀念日，你如何評價中歐關係過去50年的發展？對雙方關係未來發展有何期待？



林劍：1975年5月，時任國務院總理周恩來同來訪的歐洲經濟共同體委員會副主席索姆斯爵士舉行會見，宣布中歐建交的決定，這是當時國際關係中的一件大事。50年來，中歐形成了強大的經濟共生關係，年貿易額從24億美元增長到7858億美元，增長了300多倍，現在的一天就相當於從前的一年。雙方在應對氣候變化等領域開展了富有成效的多邊協調合作。這些合作不僅為雙方近20億人民帶來了實實在在的福祉，也為維護世界穩定繁榮作出重要貢獻。中歐關係50年發展最寶貴的經驗是相互尊重，求同存異。中歐歷史、文化、制度不同，但只要雙方尊重彼此人民選擇的發展道路和社會制度，求同存異，聚同化異，雙方就可以在相互學習借鑒和開放合作中實現共同進步、互利共贏、相互成就。



當前世界進入百年未有之大變局，國際格局加速演進，單邊主義、保護主義、強權霸權嚴重衝擊國際規則和秩序，人類社會再次來到關鍵十字路口。世界在變，但中歐合作遠大於競爭、共識遠大於分歧、機遇遠大於風險這一基本事實沒有變化，中歐都支持多邊主義、都支持開放合作這一追求沒有變化。中國和歐盟經濟總量超過世界三分之一，貿易量超過全球四分之一。只要中歐選擇對話合作，陣營對立就不會形成；只要中歐選擇開放共贏，經濟全球化的潮流就不會發生根本逆轉。中歐攜手不僅成就彼此，還將照亮世界。



今年中歐之間有很多重要議程。中方歡迎歐洲理事會主席科斯塔、歐盟委員會主席馮德萊恩適時聯袂來華舉行新一次中歐領導人會晤，雙方還將舉行戰略、經貿、綠色、數字等高層對話。從今天起，雙方將先後舉辦4場慶祝建交的高規格招待會，以及經貿、文化、青年、體育、學術等領域系列活動。