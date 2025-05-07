李家超：內地五一黃金周訪港旅客增長逾兩成

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月7日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，內地五一勞動節黃金周假期結束，在五日假期期間，共約有110萬名旅客來到香港，較去年同期增加了百分之二十二。



李家超表示，五日假期期間，共約有110萬名旅客來到香港，較去年同期增加了百分之二十二。內地旅客增長約百分之二十，非內地旅客增長約百分之三十。以單日計，最多內地旅客來港的是五月二日，有26萬7千人次，按年上升約四成，當日非內地的遊客亦按年上升約四成四。



李家超亦表示，過去幾日，香港不同景點和打卡點都有大量旅客到訪，十分熱鬧。多個旅遊景點同設施都大受歡迎，包括摩天輪、山頂纜車、昂坪纜車、主題公園、觀光巴士等。黃金周的大量旅客，帶動多個行業都做多好多生意。例如酒吧和食肆生意有很好的增長，有蘭桂坊酒吧更表示增長達四至五成。零售業界指，珠寶、化妝品、海味業界等生意上升約三至四成。



李家超指出，針對入境人數眾多，多個部門在事前及期間努力採取一系列措施，整體情況都安全和有秩序。包括作出特別交通安排的萬宜水庫東壩，人潮的確很多，但秩序和交通都保持暢順。



李家超稱，從電視和傳媒報導可以見到熱鬧的畫面，旅客的喜悅和熱情。各行業都很投入，老闆和員工雖然工作量大，但不斷努力提供服務，盡量照顧旅客和客人的需要和體驗。我感謝各行各業的操作者，亦感謝政府各部門長時間工作和不懈努力。

