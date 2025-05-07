李家超：黃金週為香港帶來重大經濟效益

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月7日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，黃金周丁財兩旺，市面喜氣洋洋，帶來信心和重大經濟效益，在旅客的體驗方面，有值得我們總結經驗，進一步優化的地方。



李家超表示，這次黃金周丁財兩旺，市面喜氣洋洋，帶來信心和重大經濟效益。在旅客的體驗方面，有值得我們總結經驗，進一步優化的地方。我已要求文化體育及旅遊局以及各有關部門和業界總結經驗，並且向由政務司司長領導的節慶安排跨部門工作小組作出匯報，針對人流壓力點，以及旅客新常態的旅遊模式和喜好，進一步優化各環節



李家超亦表示，首先是檢討善用科技應用，包括加強人流壓力點的電訊網絡流量，利用科技監察人流，網上提供人流和輪候情況資訊，提供手機或網上預約排隊時間等。更加要強化預案，應對突發需要。



李家超指出，另外，針對旅客新常態旅遊模式和喜好，收集和分析資料，研究開發新旅遊配套服務，更好照顧大量旅客的新喜好，例如生態遊、文化遊、打卡遊、地道美食遊等，尤其掌握KOL和內地媒體推介的景點和路線的不斷變化。我們會與業界共同推動和開拓新旅遊服務，除了可以分流熱門景點的人流，更可通過提升新旅遊模式的配套和經濟元素，帶來新體驗和更多經濟效益。

