李家超周六將率團訪問卡塔爾科威特

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月7日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，周六將率領代表團訪問卡塔爾和科威特，其間會與兩國政府領導會面，建立合作共識，並帶領代表團考察設施和企業，瞭解當地金融、貿易、科技等方面最新發展。



李家超表示，卡塔爾和科威特都是中東經濟蓬勃和增長快速的國家。卡塔爾的人均GDP是海灣阿拉伯國家合作委員會國家之中最高，是中東的重要航空樞紐之一。科威特是海合會的輪值主席國，人均GDP在海合會國家中排名第三，擁有的主權基金是全球資產總值最高之一。科威特亦是首個與香港同時簽訂投資協定，和全面性避免雙重課稅協定的海合會國家。



李家超亦表示，訪問期間，自己會與卡塔爾和科威特的政府領導會面，加強政府與政府之間的溝通和聯繫，建立合作共識，讓企業清楚瞭解香港政府和兩國政府的合作政策方向，帶領和推動雙方更多人文交流聯繫。我亦會帶領代表團考察設施和企業，瞭解當地金融、貿易、科技等方面的最新發展，探索新機遇。



李家超稱，這次訪問，成員除政府代表外，會再一次開創先河，帶領香港商貿代表加內地企業代表，共50多名商貿代表成員參加，包括30多位香港工商界和專業界領袖，和20多位內地企業家，他們來自浙江、福建、廣東等地，涵蓋金融、工商、貿易、基礎建設、創新科技、能源、運輸物流等範疇。



