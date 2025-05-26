陳育明答中評：香港發展AI具獨特優勢

Adobe香港及台灣區總經理陳育明（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月26日電（記者 盧哲）Adobe香港及台灣區總經理陳育明近日接受中評社記者訪問時表示，香港與台灣對於AI都是持非常開放的接受態度。兩地客戶群上稍有區別，主要體現在應用場景的不同。陳育明強調，香港在發展AI方面具有獨特的優勢。



由香港無線科技商會（WTIA）主辦的“‘智創互聯′人工智能領袖峰會”近日在香港舉行。峰會以“創新升級，智領轉型”為主題，聚集香港業內眾多專家代表，深入探討AI如何優化企業營運、提升決策效率，並在不同行業釋放前所未有的生產力潛能。



Adobe香港及台灣區總經理陳育明在峰會探討了AI如何變革客戶體驗。陳育明認為，提升客戶體驗需把握三大核心要素：一是內容創新，通過AI生成個性化營銷素材；二是客戶洞察，利用數據分析預測消費者行為；三是旅程優化，即確保跨渠道體驗的一致性。



陳育明援引最新市場數據指出，有65%的企業高管認為AI將是2025年業務增長的核心動力；有80%企業將持續加大AI領域投資；另有53%的營銷高管已見證AI顯著改善客戶體驗成效。他還指出，香港多行業、尤其是酒店等服務業正在積極推進AI運用，相信對未來香港發展有很大幫助。



在接受中評社記者訪問時，談及香港與台灣的AI環境，陳育明表示，香港與台灣對於AI都是持非常開放的接受態度。兩地客戶群上稍有區別，主要體現在應用場景的不同。香港較多集中在金融業、酒店業、航空公司、零售業、包括電信業等，“這些行業都是一些很大的B2C的客戶（企業對消費者Business to Consumer），這是香港的特點。”台灣市場，“雖B2C也有，例如金融業也是其中走在很前沿的。”但總體來說更多的是B2B（Business to Business商業對商業）或者品牌的模式。