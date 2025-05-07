快評：民意風向丕變　對跪美當頭棒喝

中評社快評／國民黨主席朱立倫昨天在台北街頭替黨籍“立委”羅智強宣講，指賴當局對美國是“跪族冠軍”，先把台積電送過去，“未戰先送”；結果一樣被課徵32%關稅，“未戰先降”；接下來匯率戰，新台幣大幅度升值，台灣出口商陷入困境。



賴當局遇美跪求，要五毛給一塊，早為在野黨及民眾所詬病。有關新台幣升值，賴當局否認美方施壓，遭市場質疑，昨天還遭韓國央行行長李昌鏞打臉。李昌鏞談及韓元升值走勢時坦言，美國政府施壓，是造成這波亞洲貨幣匯率上揚的重要因素之一。



賴當局跪美、舔美，求的是政治私利，謀的是“台獨”分裂。眼中衹有權力，對內鬥爭第一名，對外競爭倒數第一。賴當局於是成為朱立倫所指的“跪族冠軍”。



“跪族冠軍”在當下既非好名聲，也絕無利可圖。聯合報6日社論說，國際民意大逆轉，舔跪特朗普已經不流行。三個多月前，特朗普重返白宮，各國政壇爭相友特朗普、傍特朗普。未料短短三個月後，加拿大、澳洲大選皆打著“抗特朗普牌”逆轉勝選；“警特朗普派”的新加坡人民行動黨也獲大勝。



國際民意的風向丕變，對跪美、舔美無疑是當頭棒喝，台灣的“跪族冠軍”何處去？繼續跪美、舔美，不會有好下場，相信台灣民眾不會甘心繼續被當局矇蔽。