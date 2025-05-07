美財長承認美中尚未談判後 中方宣佈同意談

美國財長貝森特承認美中到目前為止以上為展開貿易談判 美眾院視頻 中評社華盛頓5月6日電（記者 餘東暉）特朗普近期在各種場合頻頻宣稱正在與中方展開貿易談判，屢遭中方的否定和駁斥。美國財政部長貝森特6日終於承認，美中之間到目前為止尚未展開貿易談判。隨後中方於北京時間7日早上宣佈，同意與美方接觸，中國副總理何立峰將在瑞士與貝森特會談。



當天在美國國會眾議院籌款委員會金融小組舉行的聽證會上，貝森特被質詢到美方與貿易夥伴舉行關稅談判的問題時說：“有18個非常重要的貿易關係。我們目前正在與其中17個貿易夥伴進行談判。中國，到目前為止，我們還沒有與之進行談判。”



這是特朗普政府高官首次直接承認，特朗普發動“關稅戰”至今一個多月，美中之間尚未展開貿易談判。此前特朗普通過各種場合一再宣稱“正在與中方談”，甚至宣稱他與中國領導人在談，一再被中國外交部和商務部否定。



貝森特並沒有透露將與中方會談的消息，而是由中國商務部於北京時間7日早上宣佈中美即將就關稅問題進行會談的消息。中國商務部發言人說，美國新政府上任以來，采取了一系列違規、無理的單邊關稅措施，嚴重衝擊中美經貿關系，嚴重擾亂國際經貿秩序，也給世界經濟複蘇增長帶來嚴峻挑戰。中方為捍衛自身正當權益，采取了堅決有力反制。近期，美方高層不斷就調整關稅措施放風，并通過多種渠道主動向中方傳遞信息，希望就關稅等問題與中方談起來。中方對美方信息進行了認真評估。在充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎上，中方決定同意與美方進行接觸。何立峰副總理作為中美經貿中方牽頭人，將在訪問瑞士期間，與美方牽頭人美國財長貝森特舉行會談。