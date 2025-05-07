在微短劇“短平快”中開辟非遺傳承新路徑

國家級非物質文化遺產皮影戲（圖片來源：央視網） 中評社北京5月7日電／據光明日報報導，2024年國家廣電總局發布的“跟著微短劇去旅行”五批162部推薦劇目中，非遺方向有38部，在所有創作方向中數量最多。今年1月，國家廣電總局啟動“微短劇裡看非遺”創作計劃。3月，北京大視聽“追光計劃”國際微短劇大賽宣布新增非遺賽道……微短劇是一種新興的藝術形式，從產生至今不過十餘年時間。非遺大多源自古代，歷史悠久。當古老的非遺遇上新興的微短劇，帶來的不僅是好看的視聽作品，還有全新的非遺傳承路徑。



以“劇媒融合”新樣態更新“看見非遺”的方式



網絡時代的非遺傳播，可以採用短視頻、微短劇等不同形式。非遺微短劇是非遺短視頻的升級，前者相較於後者，從內容、形式到傳播邏輯都有很大不同：內容上從“以技藝為中心”轉向“以故事為中心”，形式上從“鬆散無序”轉向“連貫敘事”，傳播邏輯也從“一次而過”轉向“多集多次”。總之，非遺微短劇以“劇媒融合”的新樣態更新了現代人“看見非遺”的方式。



非遺微短劇借助衝突密集、懸念不斷的微短故事，讓非遺在類型敘事中實現了美學轉換——在豐富的故事情境中，非遺不再是被凝視的客體，而是通過“戲”的形式轉變為自我言說的主體，成為推動情節發生發展和矛盾解決的主線或核心。對於非遺主體性的強調，雖然會弱化非遺技藝、功能的展示，但能放大非遺的審美和文化價值，從而讓觀眾對非遺產生更加深刻的認識。



非遺微短劇短小精悍、創意新穎、虛構想象空間大，多採用穿越、奇幻、甜寵等故事類型，風格上也偏重治愈、勵志、青春等氣質塑造，並把一些社會“熱梗”及時融入，容易引起年輕人的共鳴，進而激發他們對非遺的興趣。比如，《我的歸途有風》講述了高級白領許有風通過探尋和推廣家鄉非遺美食找到自我價值，體現了濃鬱的“治愈風”；展現蘇州禦窑金磚製作技藝的《搬磚吧，大小姐！》，在劇名上將“金磚製作”與“搬磚梗”巧妙關聯，加深了觀眾對蘇州禦窑金磚製作技藝的印象。這些非遺微短劇播放過程中，播放平台上關於相關非遺的搜索量均會大漲，這說明觀看非遺微短劇後，走進觀眾內心的，不僅有劇中故事，還有劇中的非遺。



非遺微短劇多集連播，既能增加觀眾接觸非遺的機會和觀看黏度，又因碎片化的形式不會讓觀眾產生時間焦慮。在大數據和算法推薦的加持下，非遺微短劇可以實現精準化、個性化傳播，讓非遺傳播更有效率。觀看非遺微短劇時，觀眾還可以通過彈幕、評論等方式彼此互動，從而建構一個基於非遺的文化交流空間。在相關報導中可以看到，一些觀眾看了相關非遺微短劇後，組建了基於該非遺的興趣小組，不僅在線上交流，還在線下舉辦活動，將非遺的傳播力從劇中延伸到劇外。