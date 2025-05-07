中國AI企業為世界提供創新方案

參觀者在中國—東盟博覽會上試用傲鯊智能外骨骼機器人。（圖片來源：人民網） 中評社北京5月7日電／據人民網報導，在當今新技術突破加速帶動產業變革的浪潮中，中國人工智能技術發展迅速、應用場景不斷拓展。從德國的工廠、英國的物流中心到智利的農田，中國企業為不同場景提供人工智能創新解決方案。



傲鯊智能外骨骼機器人——



保障人身安全 顯著提高效率



在德國巴登—符騰堡州瓦爾達赫塔爾的德國慧魚公司生產車間裡，幾名當地員工正穿戴外骨骼機器人搬運大型零部件。這些可穿戴的機器人由上海傲鯊智能科技有限公司（以下簡稱“傲鯊智能”）研發，可覆蓋人體的上肢、腰部和下肢等部位，通過人工智能算法幫助使用者輕鬆提起重物，既可以保障使用者人身安全，又能顯著提高生產效率。



“雖然德國製造業工廠的自動化率很高，但在組裝等一些非標準化生產環節中，還無法實現完全自動化。外骨骼機器人為這些生產環節提供了支持。”傲鯊智能市場總監張華介紹，公司的外骨骼機器人可覆蓋工業搬運、戶外應急、醫療康復等多種應用場景，目前已成功獲得德國等海外市場部分高端製造企業的青睞。借助外骨骼機器人，使用者手動搬運負載大幅提升，讓一些以前人工無法完成的組裝生產成為可能。



與其他高科技產品一樣，外骨骼機器人也處於不斷迭代的過程中。起初，這類產品根據實驗數據編寫標準化程序，需要使用者學習如何應用，人機磨合期較長，人工學習成本較高。目前，新產品已可以通過傳感器捕捉使用者的體態、步態、負載等實時信息，借助控制系統中的人工智能算法分析處理後，即時控制外骨骼機器人的動力輸出，使其與使用者的動作相協調，並提供額外的力量支持，從而快速響應使用者需求。



“外骨骼機器人能解決勞動強度大、作業難度高等實際問題，顯著提升了我們的工作效率。”德國慧魚公司相關負責人馬庫斯·凱勒表示，相比於一些同類產品，傲鯊智能外骨骼機器人重量更輕、助力更強、性價比更高。“我們在生產場景中對其進行了反復測試，獲得了積極反饋。它能給手臂提供足夠的支撐力，即使手握較重的電動工具也不易勞累，還能為腰部提供額外助力，減少作業後腰肌酸痛的情況。”凱勒說。



凱勒認為，德國許多家庭和小型工作室有很強的工具化思維，外骨骼機器人作為一種輔助增效工具，市場前景廣闊。“未來，外骨骼機器人的海外應用場景會進一步拓展，主要用戶群體也將逐漸從企業客戶轉變為個人消費者。”張華說，就像眼鏡能矯正視力、保護眼睛，外骨骼機器人能代償骨骼肌肉、保護肢體和關節，高性能、小型化、低成本的外骨骼機器人或許會在不久的將來成為個人消費者的選擇。