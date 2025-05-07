﻿陸客“五一”湧入　金門旅業營收增三成

大陸“五一”假期期間，入境金門的大陸遊客人次創新高。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月7日電／據大公報報導，大陸“五一”黃金周假期帶動出游熱潮，與福建廈門僅一水之隔的金門，再度成為大陸遊客出境旅遊的熱點。“五一”假期期間，有7650名大陸遊客前往金門。金門觀光特產店紛紛加派人手接待陸客。以自由行年輕族群為主要客源的藥妝店、電動車行，生意相當火爆。有金門業者向大公報表示，陸客為金門各行各業帶來“活水”，不少業者在“五一”期間的營收增加至少3成左右。金門喜接觀光財，台灣本島業者仍在翹首以盼，呼籲民進黨當局盡快全面恢復陸客赴台旅遊，推動兩岸旅遊往來正常化。



金門縣觀光處統計，大陸5天的“五一”假期期間，持旅遊簽至金門的陸客達7650人，其中自由行旅客占比約95.9%。含陸客及金門鄉親等共有12380人利用“小三通”到金門，相比2024年同期增長近1倍。交通方面，金門縣各路線載客率達74.75%，較2024年同期提升30個百分點。



“小島上的天氣很好，非常適合騎著‘電驢’在島上逛逛，放空自己。”此次從福建泉州赴金門旅遊的黃姓陸客表示，她和好友都是首次赴金門自由行，行程包括參觀水頭聚落、陳景蘭洋樓、金門大橋、沙美老街等景點，希望台灣方面恢復兩岸旅遊往來，讓她帶家人到台灣本島旅遊。



台業者：陸客購買力強



“五一”假期期間，金門金城市區與主要觀光景點因人潮湧入而變得熱鬧非凡，商圈店家業績明顯成長，觀光市場重現榮景。位於金門金湖鎮免稅店附近的網紅古早味糕點店店主李小姐表示，不少陸客來購買店內招牌芋泥麻薯口味的金門餅作為伴手禮，生意比平常假日多出3成以上。“要是每天都這樣，不知有多好。期待兩岸政策進一步鬆綁，讓人潮帶來更大商機。”



金門租車公司相關負責人吳邦彥亦表示，今年前三個月，金門電動車預計增加逾1500輛。平常假日，他公司的電動車出租率可達90%以上。陸客“五一”湧入金門，租車市場火爆，更是呈現出一車難求的局面，公司的電動車也已經被早早預約租光。吳邦彥表示，人潮就是錢潮，尤其大陸遊客的購買力強，對金門的產業、經濟發展、民眾生活的改善都有很大的促進作用。