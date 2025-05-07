巴基斯坦稱遭印度空襲　反擊擊落5架印軍戰機

中評社香港5月7日電／巴基斯坦軍方官員7日說，印度軍方當天凌晨向巴本土及巴控克什米爾地區至少6處地點進行空襲，巴軍隨即展開反擊並擊落5架印空軍戰機。



新華社報導，巴基斯坦三軍新聞局局長喬杜裡7日發表電視講話說，印度空軍戰機自印方空域向巴境內發射導彈，巴東部旁遮普省巴哈瓦爾布爾地區、錫亞爾科特地區、謝赫布拉地區和沙卡爾格爾地區，巴控克什米爾地區首府穆扎法拉巴德、戈德利地區等6個地點遭遇襲擊，多座清真寺被損毀。襲擊已造成包括1名兒童在內的至少8名平民死亡、35人受傷，另有2人失蹤。



在巴哈瓦爾布爾地區和穆扎法拉巴德的目擊者告訴新華社記者，他們凌晨時分聽到巨大爆炸聲，穆扎法拉巴德隨後出現停電。



巴國防部長阿西夫7日凌晨向當地媒體表示，巴空軍在對印軍採取的反擊行動中已擊落5架印空軍戰機。



巴基斯坦民航及安全部門隨後發布緊急公告，宣布巴暫時關閉領空48小時，包括首都伊斯蘭堡、拉合爾、卡拉奇等主要國際機場均已緊急關閉，伊斯蘭堡國際機場所有航班取消，部分擬落地航班已返航。旁遮普省政府宣布7日全省教育機構關閉。



巴基斯坦總理夏巴茲已發表聲明，強烈譴責印度對巴空襲行動，稱“巴方完全有權對印方發動的戰爭行為作出回應”。



另據《印度時報》援引印度軍方的話說，印軍7日發起“重大軍事行動”，針對巴基斯坦境內9個“恐怖基礎設施”目標地點發起襲擊。印國防部說，此次軍事行動“目標明確、慎重且不會升級”。