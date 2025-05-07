張小春：架設中巴友好合作的堅實橋梁

2025年4月，巴西和統會攜手里約天主教大學孔子學院聯合舉辦“國際中文日”活動。圖為張小春在活動上致辭。（圖源：人民日報海外版） 中評社北京5月7日電／據人民日報海外版報導，在南美大陸的廣袤土地上，有一位心系桑梓、情牽家國的僑領。他既是中國和巴西民間交往的重要推動者，更是新時代華僑華人愛國精神的生動詮釋者。他就是張小春，巴西中國和平統一促進會會長。



今年將近50歲的張小春，早年離開家鄉浙江青田，只身前往葡萄牙打拼，隨後輾轉來到巴西里約熱內盧，投身中巴兩國貿易事業。



張小春感慨地說：“我們這代人趕上了國家改革開放的好時代，祖國越來越強大，我們海外游子的腰杆子也就越來越硬，走到哪兒都覺得特別自豪，越來越多的僑胞打心底裡願意回饋祖國的發展。為實現中華民族的偉大復興、為推動構建人類命運共同體，我們都願意盡自己的一份力！”



中國故事的海外傳播者



“當我站在歡迎習近平主席的隊伍中，揮舞著手中的五星紅旗時，激動的心情難以言喻。”每次回想起2024年11月習近平主席訪問巴西的情景，張小春總是心潮澎湃、難以平靜，那一刻的榮光與幸福至今仍縈繞心頭，成為他人生中最難忘的記憶之一。



“中國今天取得舉世矚目的發展成就，離不開習近平主席的掌舵領航與英明決策。”張小春動情地對記者說，“能夠親身參與這樣莊嚴而溫暖的歷史時刻，我感到無比自豪，也更加堅定了服務僑社、報效祖國的初心。”



作為2025年全國政協會議的列席嘉賓，張小春對兩會釋放的政策信號有著深刻理解。“民營經濟促進法立法提速、擴大高水平對外開放等舉措，為海外僑胞回國投資更增添了動力”。從北京回到巴西里約後，他積極向僑界和當地商界解讀政策亮點，特別是跨境投資便利化、僑企參與“雙循環”等務實措施。“我們要做好國家政策的‘解說員’，讓利僑惠僑的紅利在巴西這片熱土上開花結果”。



身為中巴合作的深度參與者和浙江籍僑領，張小春每年都會多次回到祖國和家鄉，積極參與和平統一促進會的活動。每當回到巴西，他又會盡己所能向周圍朋友介紹中國式現代化建設經驗，全力推動中巴經濟、政治、文化等領域合作。