華裔小提琴家陳銳：激活古典音樂生命力

陳銳在南京身著樂迷贈送的漢服。（圖源：中國僑網） 中評社北京5月7日電／據中國僑網報導，剛剛過去的4月，澳大利亞華裔小提琴家陳銳（Ray Chen）圓滿完成了他在西安、沈陽、南京、廈門、重慶等11個中國城市的小提琴獨奏會巡演，場場爆滿。



“拉琴的意義，是讓每個音符成為共享情感的橋梁。”陳銳在接受中國僑網“華人故事”專訪時說，音樂的魅力不僅在於技藝的完美，更在於打破邊界、連接人心的力量。



“輕鬆氛圍激發對音樂的熱愛”



陳銳的音樂啟蒙始於4歲。與大多數孩子不同，他學習小提琴並非出於家長的“強迫”，而是自願行為。陳銳回憶，幼年時他常把玩具吉他夾在肩頭，用筷子模仿拉琴動作，或許父母正是看到這份學習熱情，才為他聘請小提琴老師。



“最終選擇小提琴，是因為這種樂器更貼合孩童手掌，讓我感到很親切。”陳銳說，早期學琴以“玩”為主，每周一次私教課程，周六則是集體課程，與同齡人一起在地板上練習簡單的旋律，“這種輕鬆的氛圍激發了我對音樂的熱愛。”



天賦與勤奮的雙重加持下，陳銳8歲便與澳大利亞昆士蘭交響樂團合作獨奏，15歲考入美國柯蒂斯音樂學院，19歲斬獲梅紐因國際青少年小提琴比賽冠軍，20歲更以伊麗莎白女王國際音樂比賽冠軍的頭銜轟動古典樂壇。美國《華盛頓郵報》稱讚他是“現象級天才”。



談及外界賦予的“天才”標簽，陳銳的解讀頗有趣味。他說：“所謂天才不過是學得快、忘得慢罷了，在我看來，保持興趣更為關鍵。”在他看來，要想成為一個優秀的音樂家，既需要扎實的演奏功底，更需要具備將個人情感轉化為集體共鳴的能力，這才是音樂家的根本使命。